Капитан «Анахайма» Гецлаф останется в команде. Это будет его 17-й сезон в составе «Дакс»
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Нападающий Райан Гецлаф, скорее всего, продолжит играть за «Анахайм Дакс», сообщает известный североамериканский журналист Кевин Уикз на своей странице в «Твиттере».
Отмечается, что срок нового соглашения будет рассчитан на один год.
Ранее генеральный менеджер «Анахайм Дакс» Боб Мюррей, комментируя ситуацию с будущим в команде капитана Райана Гецлафа, сообщил, что игрок хочет взять паузу и обдумать дальнейшую карьеру.
Напомним, 36-летний канадец отыграл за «Анахайм» все 16 сезонов в своей карьере в Национальной хоккейной лиге. Он мог стать неограниченно свободным агентом. В 48 встречах сезона нападающий набрал 17 (5+12) очков.
Его средняя зарплата по истекающему контракту составляет $ 8,25 млн.
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