«Каролина» подписала защитника «Миннесоты» Коула и форварда «Калгари» Ливо

Защитник Иэн Коул и нападающий Джош Ливо переходят в «Каролину Харрикейнз», сообщает известный североамериканский журналист Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».
32-летний Коул подписал с «Харрикейнз» однолетний контракт. Сумма сделки составит $ 2,9 млн.
Ливо заключил однолетнее соглашение с «ураганами». В следующем сезоне его заработная плата будет составлять $ 750 тыс.
В прошлом сезоне Коул выступал за «Колорадо Эвеланш» и «Миннесоту Уайлд». Игрок обороны принял участие в 54 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил одну шайбу и отдал семь результативных передач при показателе полезности «+21» и 32 минутах штрафного времени. В плей-офф провёл семь встреч без очков.
Ливо записал на свой счёт 9 (6+3) очков в 38 матчах за «Калгари Флэймз».
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