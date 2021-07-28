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«Каролина» подписала защитника «Миннесоты» Коула и форварда «Калгари» Ливо

«Каролина» подписала защитника «Миннесоты» Коула и форварда «Калгари» Ливо
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Защитник Иэн Коул и нападающий Джош Ливо переходят в «Каролину Харрикейнз», сообщает известный североамериканский журналист Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».

32-летний Коул подписал с «Харрикейнз» однолетний контракт. Сумма сделки составит $ 2,9 млн.

Ливо заключил однолетнее соглашение с «ураганами». В следующем сезоне его заработная плата будет составлять $ 750 тыс.

В прошлом сезоне Коул выступал за «Колорадо Эвеланш» и «Миннесоту Уайлд». Игрок обороны принял участие в 54 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил одну шайбу и отдал семь результативных передач при показателе полезности «+21» и 32 минутах штрафного времени. В плей-офф провёл семь встреч без очков.

Ливо записал на свой счёт 9 (6+3) очков в 38 матчах за «Калгари Флэймз».

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