«Миннесота» подписала двухлетний контракт с Дмитрием Куликовым на сумму $ 4.5 млн
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«Миннесота Уайлд» подписала двухлетний контракт с российским защитником Дмитрием Куликовым, сообщает журналист Майкл Руссо в «Твиттере». Зарплата хоккеиста составит $ 2.25 млн в год.
Прошедший сезон Куликов начинал в «Нью-Джерси Девилз» и провёл 38 матчей в регулярном чемпионате, отдав две результативные передачи. Заканчивал чемпионат-2020/2021 защитник в «Эдмонтон Ойлерз», за который сыграл в 10 встречах регулярки, где также отдал две передачи, а также в трёх играх плей-офф.
Ранее хоккеист выступал в НХЛ за «Флориду Пантерз», «Баффало Сэйбрз» и «Виннипег Джетс».
По итогам прошлого сезона «Миннесота» заняла третье место в таблице Западного дивизиона и вышла в плей-офф, где в первом раунде уступила «Вегас Голден Найтс».
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