«Спасибо за незабываемую неделю». «Сиэтл» обменял Ванечека в «Вашингтон»

«Сиэтл Кракен» обменял голкипера Витека Ванечека в «Вашингтон Кэпиталз» на выбор по втором раунде драфта НХЛ-2023, сообщает клуб в «Твиттере».

«Спасибо за незабываемую неделю, Витек», – написала пресс-служба клуба.

Напомним, что «Сиэтл» выбрал Ванечека на драфте расширения НХЛ как раз из «Кэпиталз». В прошедшем сезоне голкипер провёл 37 матчей в регулярном чемпионате в составе «Вашингтона» и оформил два шат-аута. В плей-офф на счету голкипера одна встреча.

По итогам прошлого сезона «Кэпиталз» заняли второе место в таблице Восточного дивизиона и вышли в плей-офф, где в первом раунде уступили «Бостон Брюинз».

Сезон-2021/2022 станет первым в истории для «Сиэтл Кракен».

Клуб набрал на драфте расширения состав из 30 хоккеистов на общую сумму в $ 52,5 млн, оставив под потолком зарплат $ 28,9 млн на различные усиления на рынке.