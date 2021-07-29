Андрей Сергеев: место в сборной завоёвывается через победы в клубе
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Защитник московского «Динамо» Андрей Сергеев рассказал о желании сыграть на Олимпиаде-2022 в Пекине.
«В России нет ни одного хоккеиста, который не хотел бы сыграть на Олимпиаде или на чемпионате мира. И каждому понятно, что место в сборной завоёвывается через игру в клубе, через победы.
Поэтому индивидуальных задач у меня в общем-то нет – только командные. Конкуренция в «Динамо» высокая, нужно много работать и по максимуму помогать команде. Будем бороться за Кубок Гагарина», – цитирует Сергеева Russia-Hockey.
По итогам прошлого сезона Сергеев провёл 59 матчей в регулярном чемпионате и набрал 35 очков: забросил шесть шайб и отдал 29 результативных передач. В плей-офф у защитника 10 баллов за результативность (4+6) в 10 встречах.
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