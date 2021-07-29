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«Монреаль» заключил контракт с Хоффманом из «Сент-Луиса» на сумму $ 13.5 млн

«Монреаль» заключил контракт с Хоффманом из «Сент-Луиса» на сумму $ 13.5 млн
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«Монреаль Канадиенс» подписал контракт с экс-нападающим «Сент-Луис Блюз» Майком Хоффманом, сообщает журналист Крис Джонстон в «Твиттере». Соглашение с игроком рассчитано на три года, а общая сумма контракта составит $ 13.5 млн.

Сообщается, что в год игрок будет получать $ 4.5 млн.

В прошедшем сезоне 31-летний канадец провёл 52 матча и сумел набрать в них 36 (17+19) очков при показателе полезности "+2". В плей-офф у него один гол в четырёх встречах при общей полезности "-1".

По итогам прошлого сезона «Сент-Луис» занял четвёртое место в Западном дивизионе в прошедшем сезоне НХЛ, в первом раунде Кубка Стэнли уступив «Колорадо» (0-4).

«Монреаль» занял четвёртое место в таблице Северного дивизиона и вышел в плей-офф, где дошёл до финала, но уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1-4).

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