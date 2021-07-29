«Монреаль» заключил контракт с Хоффманом из «Сент-Луиса» на сумму $ 13.5 млн

«Монреаль Канадиенс» подписал контракт с экс-нападающим «Сент-Луис Блюз» Майком Хоффманом, сообщает журналист Крис Джонстон в «Твиттере». Соглашение с игроком рассчитано на три года, а общая сумма контракта составит $ 13.5 млн.
Сообщается, что в год игрок будет получать $ 4.5 млн.
В прошедшем сезоне 31-летний канадец провёл 52 матча и сумел набрать в них 36 (17+19) очков при показателе полезности "+2". В плей-офф у него один гол в четырёх встречах при общей полезности "-1".
По итогам прошлого сезона «Сент-Луис» занял четвёртое место в Западном дивизионе в прошедшем сезоне НХЛ, в первом раунде Кубка Стэнли уступив «Колорадо» (0-4).
«Монреаль» занял четвёртое место в таблице Северного дивизиона и вышел в плей-офф, где дошёл до финала, но уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1-4).
- 29 июля 2021
-
09:25
-
08:55
-
08:35
-
08:17
- 28 июля 2021
-
23:58
-
23:51
-
23:44
-
23:35
-
23:31
-
23:24
-
23:15
-
23:11
-
22:50
-
22:40
-
22:38
-
22:23
-
22:15
-
22:11
-
22:08
-
22:01
-
21:54
-
21:49
-
21:41
-
21:37
-
21:32
-
21:28
-
21:24
-
21:19
-
21:12
-
21:07
-
21:01
-
20:54
-
20:52
-
20:10
-
20:04