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«Баффало» подписал контракт с Андерсоном. Голкипер собирался завершить карьеру

«Баффало» подписал контракт с Андерсоном. Голкипер собирался завершить карьеру
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«Баффало Сэйбрз» подписал однолетний контракт с голкипером Крэйгом Андерсоном, который ранее собирался завершать карьеру, сообщает клуб в «Твиттере».Соглашение заключено на сумму $ 750 тысяч.

В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиге голкипер выступал за «Вашингтон Кэпиталз» и был третьим вратарём команды. В регулярном чемпионате вратарь провёл четыре игры, ещё два матча сыграл в плей-офф.
Ранее 40-летний голкипер выступал в НХЛ за «Чикаго Блэкхоукс», «Флориду Пантерз», «Колорадо Эвеланш» и «Оттава Сенаторз».

По итогам прошлого сезона «Вашингтон» занял второе место в таблице Восточного дивизиона и вышел в плей-офф, где в первом раунде уступил «Бостон Брюинз». «Баффало» занял последнее, восьмое место в таблице Восточного дивизиона и не вышел в розыгрыш Кубка Стэнли-2021.

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