«Колорадо» обменял в «Аризону» Тимминса и выбор на драфтах в 2022 и 2024 годах на Кемпера
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«Колорадо Эвеланш» обменял защитника Конора Тимминса, выбор в 1-м раунде драфта-2022 и в 3-м раунде драфта 2024 в «Аризону Койотс» на голкипера Дарси Кемпера, сообщает «Колорадо» в «Твиттере».
В прошедшем сезоне Тимминс провёл 31 матч в регулярном чемпионате и отдал семь результативных передач. В плей-офф на счету защитника 10 игр.
Кемпер сыграл в 27 встречах регулярки и оформил два шат-аута.
По итогам чемпионата-2020/2021 обе команды играли в Западном дивизионе. «Колорадо» набрал 82 очка в 56 встречах и занял первое место, «Аризона» с 54 баллами расположилась на пятой строчке. «Эвеланш» вышли в плей-офф и во втором раунде уступили «Вегас Голден Найтс», «Койотс» не попали в розыгрыш Кубка Стэнли.
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