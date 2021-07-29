Состав сборной России на Кубок Глинки/Гретцки 2021

Тренерский штаб юниорской сборной России назвал состав на предстоящий Кубок Глинки/Гретцки 2021, который пройдет в городах Бржецлав (Чехия) и Пьештяны (Словакия).
Вратари: Сергей Иванов (СКА), Егор Корзин («Спартак»), Сергей Мурашов («Локомотив»).
Защитники: Артем Барабоша, Артем Дуда (оба – ЦСКА), Михаил Гуляев («Авангард»), Кирилл Кудрявцев, Андрей Малявин (оба – «Локомотив»), Владислав Сапунов («Динамо» Москва), Иван Ремезовский (СКА), Адель Сафин («Ак Барс»).
Нападающие: Даниил Бут, Александр Перевалов, Илья Роговский (все – «Локомотив»), Даниил Давыдов, Семен Синяткин (оба – «Динамо» СПб), Иван Демидов, Матвей Мичков, Даниил Ларькин (все – СКА), Руслан Газизов, Иван Мирошниченко, Глеб Трикозов (все – «Авангард»), Даниил Григорьев (ЦСКА), Илья Квочко («Металлург»).
На групповом этапе сборные Чехии, Финляндии, России и Швейцарии сыграют в Бржецлаве. Команды Германии, Словакии, Швеции и США – в Пьештянах.
Расписание матчей сборной России на групповом этапе:
02 августа, 16:30 Россия – Финляндия
03 августа, 16:30 Россия – Швейцария
04 августа, 20:00 Чехия – Россия
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