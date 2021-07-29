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The Athletic: «Сент-Луису» стоило обменять Тарасенко, они только уменьшают его стоимость

The Athletic: «Сент-Луису» стоило обменять Тарасенко, они только уменьшают его стоимость
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Журналист The Athletic Джереми Рутерфорд поделился мнением о ситуации с обменом форварда «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко.

«На торговом фронте Владимира Тарасенко было довольно тихо – слишком тихо, сказал в среду источник в лиге, близкий к ситуации.

Источник категорически заявил, что Тарасенко уже следовало обменять, и что «Блюз» только ещё больше уменьшают его ценность, так долго держась за него.

Источник сообщил, что генменеджер «Сент-Луиса» Армстронг неправильно рассчитал ситуацию, требуя взамен «слишком многого». Когда-то Тарасенко интересовались четырьмя командами, а осталось как минимум две – количество вариантов сокращается», – написал журналист Джереми Рутерфорд на сайте The Athletic.

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