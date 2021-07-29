«Детройт» подписал двухлетний контракт с Пьюсом Сутером
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Нападающий Пьюс Сутер подписал двухлетний контракт с «Детройт Ред Уингз», сообщает клуб в «Твиттере».
Как сообщает инсайдер Крис Джонстон в «Твиттере», зарплата игрока составит $ 3, 25 млн в год.
Сезон-2020/2021 Сутер начал в чемпионате Швейцарии в «Цюрих Лайонз», где в шести матчах набрал пять очков (2+3). Заканчивал сезон хоккеист в «Чикаго Блэкхоукс», за который провёл 55 матчей и набрал 27 очков: забросил 14 шайб и отдал 13 результативных передач.
По итогам прошлого сезона «Чикаго» занял шестое место в таблице Центрального дивизиона, «Детройт» расположился строчкой ниже в том же дивизионе. Обе команды не вышли в плей-офф.
В первом матче нового сезона «Детройт» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг» 14 октября.
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