«Детройт» подписал двухлетний контракт с Пьюсом Сутером

Нападающий Пьюс Сутер подписал двухлетний контракт с «Детройт Ред Уингз», сообщает клуб в «Твиттере».

Как сообщает инсайдер Крис Джонстон в «Твиттере», зарплата игрока составит $ 3, 25 млн в год.

Сезон-2020/2021 Сутер начал в чемпионате Швейцарии в «Цюрих Лайонз», где в шести матчах набрал пять очков (2+3). Заканчивал сезон хоккеист в «Чикаго Блэкхоукс», за который провёл 55 матчей и набрал 27 очков: забросил 14 шайб и отдал 13 результативных передач.

По итогам прошлого сезона «Чикаго» занял шестое место в таблице Центрального дивизиона, «Детройт» расположился строчкой ниже в том же дивизионе. Обе команды не вышли в плей-офф.

В первом матче нового сезона «Детройт» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг» 14 октября.