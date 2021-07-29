Яшкин: я хотел вернуться в НХЛ ещё перед прошлым сезоном

Экс-форвард московского «Динамо» Дмитрий Яшкин прокомментировал переход в «Аризону Койотс».



«Два года в России оказались для меня реально хорошими и полезными. Я здорово прибавил в игре, нашёл свой правильный путь в хоккее. Я очень рад, что вышел на новый уровень и теперь подписал контракт с «Койотс». Для меня это новая возможность показать себя в НХЛ, и я этого с нетерпением жду.



Вообще я хотел вернуться в НХЛ ещё перед прошлым сезоном, но это было сложно из-за коронавирусной пандемии и всем, что с этим связано. Я не хотел сидеть долго и ждать. Я хотел играть в хоккей. Потому что если я хочу вернуться в НХЛ, то должен быть на пике формы и в хорошем игровом тонусе. Но если бы я сидел без дела где-то полгода или больше, у меня бы это не получилось. У меня был свой план, и я его придерживался. Всё получилось согласно этому.



Как изменилась моя игра? Я очень улучшил свою игру перед воротами. Нашёл свои забивные точки. Это помогает, когда не можешь забить в паре матчей, но потом выходишь на свою точку и кладешь шайбу в ворота. Всегда здорово иметь свою фишку.



Я стал сильнее и очень хочу снова проверить себя в НХЛ, чтобы посмотреть, кем я стал. Самое главное заключается в том, что я реально стал лучше», – цитирует Яшкина официальный сайт НХЛ на русском языке.

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