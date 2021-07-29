ЦСКА представил раскраску шлема Рейдеборна на сезон-2021/2022

Московский ЦСКА на странице в «Твиттере» показал шлем голкипера Адама Рейдеборна на сезон-2021/2022.

Шлем выполнен в традиционных красно-синих цветах. Также на нём написан номер хоккеиста (36) и название команды (ЦСКА).

В прошедшем сезоне голкипер выступал за казанский «Ак Барс» и провёл 29 матчей в регулярном чемпионате, оформив три шат-аута. Также на счету голкипера пять игр в плей-офф.

По итогам прошлого сезона ЦСКА занял первое место в таблице Западной конференции и вышел в плей-офф, где дошёл до финала, но уступил омскому «Авангарду» в шести матчах.

Напомним, что в первом матче сезона ЦСКА встретится с действующим обладателем Кубка Гагарина «Авангардом». Встреча состоится 1 сентября в Балашихе.