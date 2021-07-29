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«Спартак» подписал однолетний контракт с Ержабеком

«Спартак» подписал однолетний контракт с Ержабеком
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Московский «Спартак» подписал контракт с экс-защитником подольского «Витязя» Якубом Ержабеком, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один год.

Последние два сезона защитник выступал за подольский «Витязь», в составе которого в чемпионате-2020/2021 провёл 46 матчей и набрал 18 очков: забросил шесть шайб и отдал 12 результативных передач.

Ержабек также имеет опыт выступления в Национальной хоккейной лиге – выступал за «Монреаль Канадиенс», «Вашингтон Кэпиталз» и «Сент-Луис Блюз».

По итогам прошлого сезона красно-белые заняли восьмое место в таблице Западной конференции и вышли в плей-офф, где в первом раунде уступили будущему финалисту – московскому ЦСКА – в четырёх матчах.

В первом матче нового сезона «Спартак» дома встретится с «Адмиралом» 2 сентября.

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