Экс-форвард «Колорадо» Саад получил предложения от двух клубов НХЛ
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Нападающий Брэндон Саад, имеющий статус неограниченно свободного агента, получил предложения от двух клубов Национальной хоккейной лиги.
Как сообщает в «твиттере» инсайдер Пьер Лебрюн, «Нью-Джерси Дэвилз» и «Каролина Харрикейнз» всерьёз заинтересованы игроком, предложив ему контракт.
В прошедшем сезоне 28-летний Саад принял участие в 44 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги за «Колорадо Эвеланш», в которых забросил 15 шайб и отдал девять результативных передач. В плей-офф Кубка Стэнли на его счету 10 матчей, семь заброшенных шайб и одна голевая передача.
Его зарплата в составе «Эвеланш» составляла $ 6 млн в год.
«Колорадо» в прошедшем сезоне НХЛ в четвертьфинале Кубка Стэнли уступили в серии «Вегасу» со счётом 2-4.
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