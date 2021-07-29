Панарин — об отпуске в Коркино: люди знают, где я живу, приезжают и не дают расслабиться

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как провёл отпуск в родном городе — Коркино.
«Обычный день коркинского отпуска? Я уже в основном стараюсь оставаться в гостинице в Челябинске, потому что много друзей и я уже взрослый мальчик. Теперь я могу задержаться допоздна, приходить ночью домой, будить бабушку и дедушку — это не очень хорошо.
Ехать в Коркино из Челябинска недалеко, и я просыпаюсь, еду к дедушке с бабушкой, потом уже к другой бабушке, на кладбище заезжаю. Какие-то благотворительные вещи делаем — и вечером в Челябинск еду, встреча с друзьями, утром снова обратно. Так полторы недели и прошли.
Как воспринимают другие горожане? Хейтеров нет. Есть известность, и не получается у меня отдохнуть так, как я хочу. Люди знают, где я живу, и те, кто хочет, приезжают к квартире дедушки, не дают отдохнуть, расслабиться. Хочется просто побыть с родными и близкими, посидеть во дворе, пощёлкать семечками, выпить какой-нибудь йогурт из «Пятерочки» — сейчас этого я почти лишён, хотя за этими эмоциями и еду.
Я всех понимаю, но должно быть личное пространство. Не должны люди приезжать к дому, стучаться в окна и говорить: «Выйди, сфотографируемся!» Я сижу с дедушкой и бабушкой в этот момент вообще-то. А так я очень сильно люблю Коркино, в этом году большое удовольствие получил, когда ездил по полям, где даже сети нет», — приводит слова Панарина Forbes.
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