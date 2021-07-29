Новичок «Спартака» Ержабек прокомментировал переход в московский клуб

Защитник «Спартака» Якуб Ержабек прокомментировал переход в московский клуб.
«Хочу поприветствовать команду и всех болельщиков «Спартака»! Я уже несколько лет играю в России и отлично знаю, что «Спартак» – это клуб с великой историей и большим количеством болельщиков, это важно для меня. Я обсуждал «Спартак» с друзьями по сборной Чехии и слышал о клубе только хорошее. Знаю, что раньше здесь работал пан Милош Ржига и играл Доминик Гашек, хотел бы так же запомниться здесь.
Да, сейчас в «Спартаке» нет других игроков из Чехии – но для меня это не проблема. Значит, будет больше возможностей практиковаться в русском и английском языке. Вместе с семьёй мы счастливы оказаться в Москве, и я буду рад играть за «Спартак»! Уверен, что нас ждёт интересный сезон и мы будем побеждать», — приводит слова Ержабека официальный сайт клуба.
Последние два сезона защитник выступал за подольский «Витязь», в составе которого в чемпионате-2020/2021 провёл 46 матчей и набрал 18 очков: забросил шесть шайб и отдал 12 результативных передач.
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