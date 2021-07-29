Плющев: думаю, что Тарасов специально пошёл в «Динамо» на конфликт, чтобы сменить клуб

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о переходе форварда Даниила Тарасова в «Ак Барс».
«Думаю, что Тарасов специально пошёл в «Динамо» на определённый конфликт, когда не прибыл в тренировочный лагерь. Видимо, у него были предложения по смене клуба. Мне кажется, это была заранее продуманная операция. Я думаю, в «Динамо» правильно сделали, что отпустили Тарасова. Если игрок не хочет работать в клубе с каким-то тренером или с определённым руководством, то, конечно, с таким хоккеистом надо расставаться.
Пойдёт ли это на пользу «Ак Барсу»? Ну, игрок он в принципе неплохой. В прошлом сезоне он хорошо проявил себя в «Динамо», и для «Ак Барса» это, наверное, находка. Но, насколько он впишется в систему господина Квартальнова, мне сложно сказать. И будет ли это гармонично сочетаться со всем, что есть в «Ак Барсе», мне тоже непонятно», — приводит слова Плющева «ТНВ».
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