«Даллас» выведет из обращения номер Сергея Зубова в начале 2022 года

«Даллас Старз» выведет из обращения номер 56, под которым выступал российский защитник Сергей Зубов.
Как сообщает на официальном сайте клуба президент и исполнительный директор «Старз» Брэд Альбертс, церемония состоится 28 января 2022 года во время матча с «Вашингтон Кэпиталз».
Клуб уже объявлял в ноябре 2019 года, что 56-й номер Зубова будет выведен из обращения в сезоне-2020/2021, но церемония была отложена из-за пандемии коронавируса.
Зубов станет шестым игроком в истории франшизы, номер которого будет выведен из обращения. Помимо него, подобной чести удостоились Нил Бротен (номер 7), Билл Голдсуорти (8), Майк Модано (9), Билл Мастертон (19) и Йере Лехтинен (26).
Зубов провёл 12 сезонов в составе «Далласа», набрав 549 очков (111+438) в 839 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф за клуб он принял участие в 114 играх, в которых сумел набрать 72 (15+57) балла.
Зубов является участником трёх матчей всех звёзд НХЛ (1998, 1999, 2000). В 2013 году, в год 20-летия «Даллас Старз», он был избран болельщиками клуба в символическую сборную команды всех времён. Зубов, являющийся одним из лидеров в истории «Старз» по многим статистическим показателям, получил место в первой паре этой символической сборной.
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