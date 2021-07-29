«Адмирал» объявил о продаже абонементов на выездные серии клуба за 225 тысяч рублей

«Адмирал» сообщил о старте абонементной программы, включающей возможность посетить одну из выездных серий клуба.



«Сегодня, 28 июля, стартует приём заявок на покупку абонементов на сезон-2021/22. Абонемент позволит зарезервировать место на трибуне «Фетисов Арены» на все домашние матчи «Адмирала». Средняя выгода составит от 15 до 25%, в зависимости от ряда и места.



Самым преданным болельщикам мы предлагаем особенную, эксклюзивную опцию. С этого сезона и далее мы вводим в продажу абонемент, дающий возможность совершить выезд с командой на одну серию игр. В стоимость абонемента входят перелёт, проживание, питание, посещение тренировок и матчей выездной серии игр. Стоимость данного абонемента 225 тысяч рублей, число ограничено», — сообщается в заявлении на официальном сайте клуба.



Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября. «Адмирал» первую встречу проведёт 2 сентября в Москве со «Спартаком».