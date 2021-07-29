Райлли подписал контракт с «Бостоном» на три года

Защитник Майк Райлли продолжит карьеру в «Бостоне».



Как сообщает официальный твиттер-аккаунт клуба, «Брюинз» согласовали с игроком контракт на три года, зарплата составит $ 3 миллиона в год.



«Я всегда думал только о том, чтобы остаться в „Бостоне“», — приводит слова Райлли в «твиттере» журналист Флуто Шинзава.



Прошедший сезон НХЛ Райлли начинал в составе «Оттавы», затем оказавшись в «Бостоне» в результате обмена. В регулярном чемпионате защитник провёл 55 матчей, в которых сделал 27 голевых передач при общей полезности "+5". В плей-офф Райлли сделал четыре голевые передачи в 11 встречах.



«Брюинз» в прошедшем сезоне НХЛ заняли третье место в Восточном дивизионе, в первом раунде Кубка Стэнли обыграв «Вашингтон» (4-1), а во втором уступив «Айлендерс» (2-4).