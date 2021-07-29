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Райлли подписал контракт с «Бостоном» на три года

Райлли подписал контракт с «Бостоном» на три года
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Защитник Майк Райлли продолжит карьеру в «Бостоне».

Как сообщает официальный твиттер-аккаунт клуба, «Брюинз» согласовали с игроком контракт на три года, зарплата составит $ 3 миллиона в год.

«Я всегда думал только о том, чтобы остаться в „Бостоне“», — приводит слова Райлли в «твиттере» журналист Флуто Шинзава.

Прошедший сезон НХЛ Райлли начинал в составе «Оттавы», затем оказавшись в «Бостоне» в результате обмена. В регулярном чемпионате защитник провёл 55 матчей, в которых сделал 27 голевых передач при общей полезности "+5". В плей-офф Райлли сделал четыре голевые передачи в 11 встречах.

«Брюинз» в прошедшем сезоне НХЛ заняли третье место в Восточном дивизионе, в первом раунде Кубка Стэнли обыграв «Вашингтон» (4-1), а во втором уступив «Айлендерс» (2-4).

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