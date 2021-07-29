Защитник «Далласа» Сутер заявил, что хочет играть до 45 лет, как Том Брэди
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Защитник «Даллас Старз» Райан Сутер заявил, что хочет играть до 45 лет, как известный игрок в американский футбол Том Брэди, сообщил в «твиттере» журналист Саад Юсуф.
Напомним, 13 июля «Миннесота Уайлд» сообщила о выкупе контрактов Сутера и Зака Паризе. Они стали игроками «Миннесоты» в 2012 году, подписав с клубом идентичные контракты на 13 лет и $ 98 миллионов.
28 июля стало известно о том, что Сутер подписал четырёхлетний контракт со «Старз».
В прошедшем сезоне 36-летний защитник провёл за «Миннесоту» 56 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, набрав 19 (3+16) баллов при полезности "+9". В плей-офф Сутер сыграл в семи встречах, отдав одну голевую передачу при общей полезности "-4".
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