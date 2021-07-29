«Баффало» подписал контракт на один год с форвардом Хэйденом

«Баффало Сэйбрз» объявил о подписании контракта с форвардом Джоном Хэйденом.



Как сообщает официальный сайт клуба, с игроком заключён контракт на один год с зарплатой $ 750 тыс.



26-летний нападающий принял участие в 29 встречах за «Аризону» в регулярном чемпионате, в которых сумел набрать 5 (2 + 3) результативных баллов при показателе полезности "-4". Всего у Хэйдена в лиге 185 матчей, в которых набрал 31 (13+18) очков при общей полезности "-19".



Нападающий был выбран «Аризоной» в третьем раунде драфта НХЛ 2013 года. Также Хэйден выступал за «Чикаго» и «Нью-Джерси».



В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги «Баффало» занял восьмое место в Восточном дивизионе, не сумев продолжить борьбу за Кубок Стэнли.