«Баффало» подписал контракт на один год с форвардом Хэйденом
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«Баффало Сэйбрз» объявил о подписании контракта с форвардом Джоном Хэйденом.
Как сообщает официальный сайт клуба, с игроком заключён контракт на один год с зарплатой $ 750 тыс.
26-летний нападающий принял участие в 29 встречах за «Аризону» в регулярном чемпионате, в которых сумел набрать 5 (2 + 3) результативных баллов при показателе полезности "-4". Всего у Хэйдена в лиге 185 матчей, в которых набрал 31 (13+18) очков при общей полезности "-19".
Нападающий был выбран «Аризоной» в третьем раунде драфта НХЛ 2013 года. Также Хэйден выступал за «Чикаго» и «Нью-Джерси».
В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги «Баффало» занял восьмое место в Восточном дивизионе, не сумев продолжить борьбу за Кубок Стэнли.
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