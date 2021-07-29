Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Баффало» подписал контракт на один год с форвардом Хэйденом

«Баффало» подписал контракт на один год с форвардом Хэйденом
Комментарии

«Баффало Сэйбрз» объявил о подписании контракта с форвардом Джоном Хэйденом.

Как сообщает официальный сайт клуба, с игроком заключён контракт на один год с зарплатой $ 750 тыс.

26-летний нападающий принял участие в 29 встречах за «Аризону» в регулярном чемпионате, в которых сумел набрать 5 (2 + 3) результативных баллов при показателе полезности "-4". Всего у Хэйдена в лиге 185 матчей, в которых набрал 31 (13+18) очков при общей полезности "-19".

Нападающий был выбран «Аризоной» в третьем раунде драфта НХЛ 2013 года. Также Хэйден выступал за «Чикаго» и «Нью-Джерси».

В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги «Баффало» занял восьмое место в Восточном дивизионе, не сумев продолжить борьбу за Кубок Стэнли.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021