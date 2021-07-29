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Хитил заключил новый двухлетний контракт с «Рейнджерс»

Хитил заключил новый двухлетний контракт с «Рейнджерс»
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Чешский нападающий Филип Хитил подписал новый контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Как сообщает на официальном сайте генменеджер клуба Крис Друри, с форвардом, находившемся в статусе ограниченно свободного агента, заключено двухлетнее соглашение.

Отметим, что «Рейнджерс» защитили 21-летнего нападающего перед драфтом расширения НХЛ.

В прошедшем сезоне Хитил принял участие в 42 матчах регулярного чемпионата, в которых сумел набрать 22 (8+14) результативных балла при показателе полезности «+9» и 10 минутах штрафного времени. Всего у чешского форварда 186 матчей в лиге и 71 (34+37) набранное очко при полезности «-25».

Напомним, Хитил был выбран «Рейнджерс» на драфте НХЛ в 2017 году в первом раунде под общим 21-м номером.

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