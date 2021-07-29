Хельм подписал контракт с «Колорадо». Он выступал за «Детройт» с 2008 года
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Канадский нападающий Даррен Хельм стал игроком «Колорадо Эвеланш».
Как сообщает в «твиттере» журналист Даррен Дрегер, игрок подписал однолетнее соглашение с клубом. Зарплата составит $ 1 млн.
34-летний форвард с 2008 года выступал за «Детройт Ред Уингз». В сезоне-2020/2021 Хельм принял участие в 47 матчах регулярного чемпионата, в которых сумел набрать 8 (3+5) результативных баллов при показателе полезности "-3" и 10 минутах штрафного времени. Всего он провёл за клуб 744 матча, в которых набрал 251 (112+139) очков при общей полезности "-13".
Хельм был выбран «Детройтом» на драфте НХЛ 2005 года в 5-м раунде под общим 132-м номером. Вместе с клубом он стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2007/2008.
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