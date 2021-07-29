Задоров — о поражении от Канады на ЧМ: перед игрой думали как Фетисов. Проиграли по делу

Защитник сборной России и «Калгари Флэймз» Никита Задоров поделился мнением о поражении от сборной Канады на ЧМ-2021 (1:2, ОТ).
«Фетисов перед матчем с канадцами сказал: ребята, не переживайте, мы сейчас всё сделаем. Мы, так же, как и он, думали перед игрой. Я не скажу, что у Канады был ужасный-ужасный состав, но мы проиграли по делу. Я думаю, что мы боялись играть, мы обосрались.
Даже когда 1:0 повели… Я смотрел Италия – Англия, и мы были Англией. То есть забили и молились, что нам не забьют. Мы сели, перестали атаковать, рисковать, играть в свой хоккей, нас это подвело. В овертайме нас на мастерстве обыграли.
В раздевалке тишина была? Конечно, тишина. У меня от этого чемпионата ожидания были самые большие – я ехал за победой.
Когда твои ожидания не оправдываются, это очень тяжело пережить в хоккейном плане. Ты не любишь проигрывать. Было тяжело пару дней, но жизнь продолжается. Ещё будут чемпионаты мира, Олимпиады, Кубки Стэнли впереди. Нужно сделать выводы и идти дальше», – сказал Задоров на YouTube-канале «ЧЕРКАС АТЛАНТ».
- 29 июля 2021
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