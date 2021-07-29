Маклеллан: Овечкин считает, что хочет играть ещё пять лет. Пока
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Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан прокомментировал подписание контракта с капитаном клуба, российским нападающим Александром Овечкиным, рассказав о том, почему соглашение заключено сроком на пять лет.
«Мы отталкивались от его мнения — это столько, сколько он хочет играть, пока.
Мы остановились на сроке в пять лет, затем перейдя к финансовому вопросу. Ранее в переговорах обсуждался и более короткий контракт», — цитирует Маклеллана в «Твиттере» журналист Саманта Пэлл.
Овечкин провёл всю карьеру в НХЛ в составе «Вашингтона» (с 2005 года). Он стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2017/2018. В общей сложности Овечкин забросил за команду 730 шайб, что является шестым результатом в истории НХЛ.
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