Овечкин потренировался на льду вместе со своим сыном

Капитан и российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин потренировался на льду со своим старшим сыном Сергеем.
На видео 35-летний форвард отдаёт ему передачи и учит кататься на льду. Также Овечкин-младший бьёт по воротам.
Напомним, у Александра и его супруги Анастасии Шубской два сына. Старший — Сергей, названный в честь старшего брата хоккеиста, родился в августе 2018 года, младший — Илья, был рождён в мае 2020-го.
Напомним, ранее Овечкин продлил контракт с «Вашингтоном» на пять лет. Хоккеист будет получать $ 9,5 млн в год.
Овечкин провёл всю карьеру в НХЛ в составе «Вашингтона» (с 2005 года). Он стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2017/2018. В общей сложности Овечкин забросил за команду 730 шайб, что является шестым результатом в истории НХЛ.
- 29 июля 2021
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