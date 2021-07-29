Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин потренировался на льду вместе со своим сыном

Овечкин потренировался на льду вместе со своим сыном
Комментарии

Капитан и российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин потренировался на льду со своим старшим сыном Сергеем.

На видео 35-летний форвард отдаёт ему передачи и учит кататься на льду. Также Овечкин-младший бьёт по воротам.

Напомним, у Александра и его супруги Анастасии Шубской два сына. Старший — Сергей, названный в честь старшего брата хоккеиста, родился в августе 2018 года, младший — Илья, был рождён в мае 2020-го.

Напомним, ранее Овечкин продлил контракт с «Вашингтоном» на пять лет. Хоккеист будет получать $ 9,5 млн в год.

Овечкин провёл всю карьеру в НХЛ в составе «Вашингтона» (с 2005 года). Он стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2017/2018. В общей сложности Овечкин забросил за команду 730 шайб, что является шестым результатом в истории НХЛ.

Новость по теме
Крикунов: Овечкин — это машина, поэтому ему в 35 лет дали такой большой контракт
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021