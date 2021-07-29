Овечкин потренировался на льду вместе со своим сыном

Капитан и российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин потренировался на льду со своим старшим сыном Сергеем.



На видео 35-летний форвард отдаёт ему передачи и учит кататься на льду. Также Овечкин-младший бьёт по воротам.

Напомним, у Александра и его супруги Анастасии Шубской два сына. Старший — Сергей, названный в честь старшего брата хоккеиста, родился в августе 2018 года, младший — Илья, был рождён в мае 2020-го.



Напомним, ранее Овечкин продлил контракт с «Вашингтоном» на пять лет. Хоккеист будет получать $ 9,5 млн в год.



Овечкин провёл всю карьеру в НХЛ в составе «Вашингтона» (с 2005 года). Он стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2017/2018. В общей сложности Овечкин забросил за команду 730 шайб, что является шестым результатом в истории НХЛ.