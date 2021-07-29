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Дадонов — о переходе в «Вегас»: я очень рад, даже скрывать нечего. Это часть моей работы

Дадонов — о переходе в «Вегас»: я очень рад, даже скрывать нечего. Это часть моей работы
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Нападающий «Вегаса» Евгений Дадонов поделился эмоциями от перехода в клуб.

«Если честно, я этот трейд не ждал. Намёка не было, но тут мне позвонил генменеджер «Оттавы»: «Извини, но я тебя обменял». Моей первой реакцией было: «А в какую команду? В какую команду?» И он мне сказал, что в «Вегас». Что ж, я принял это как часть своей работы.

Вообще я очень рад, и даже скрывать нечего. Я оказался в одной из лучших команд НХЛ. В каждом сезоне «Вегас» сражается за высокие цели, и я сейчас очень взволнован. Дождаться не могу, когда стартует чемпионат.

Знаете, каждый сезон ты начинаешь с нуля в графе «очки». И теперь в «Вегасе» у меня всё опять будет с начала. В первых восьми матчах за «Оттаву» у меня было только два очка. Но потом я раскатился, и пошли голы с передачами.

То есть в любой команде нужно для начала освоиться. И с этой точки зрения надеюсь, что в «Голден Найтс» у меня будет хороший старт, то есть я сразу войду в колею», — приводит слова Дадонова официальный сайт НХЛ.

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