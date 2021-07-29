Дадонов — о переходе в «Вегас»: я очень рад, даже скрывать нечего. Это часть моей работы

Нападающий «Вегаса» Евгений Дадонов поделился эмоциями от перехода в клуб.
«Если честно, я этот трейд не ждал. Намёка не было, но тут мне позвонил генменеджер «Оттавы»: «Извини, но я тебя обменял». Моей первой реакцией было: «А в какую команду? В какую команду?» И он мне сказал, что в «Вегас». Что ж, я принял это как часть своей работы.
Вообще я очень рад, и даже скрывать нечего. Я оказался в одной из лучших команд НХЛ. В каждом сезоне «Вегас» сражается за высокие цели, и я сейчас очень взволнован. Дождаться не могу, когда стартует чемпионат.
Знаете, каждый сезон ты начинаешь с нуля в графе «очки». И теперь в «Вегасе» у меня всё опять будет с начала. В первых восьми матчах за «Оттаву» у меня было только два очка. Но потом я раскатился, и пошли голы с передачами.
То есть в любой команде нужно для начала освоиться. И с этой точки зрения надеюсь, что в «Голден Найтс» у меня будет хороший старт, то есть я сразу войду в колею», — приводит слова Дадонова официальный сайт НХЛ.
- 29 июля 2021
-
23:59
-
23:53
-
23:46
-
23:36
-
23:14
-
22:58
-
22:50
-
22:36
-
22:26
-
22:12
-
22:01
-
21:40
-
21:32
-
21:13
-
20:57
-
20:39
-
20:34
-
20:24
-
19:52
-
19:45
-
19:31
-
19:09
-
18:52
-
18:29
-
18:13
-
17:51
-
17:31
-
17:16
-
16:58
-
16:53
-
16:40
-
16:25
-
15:45
-
15:41
-
15:28