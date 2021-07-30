«Коламбус» заключил 3-летний контракт на $ 7 млн с экс-защитником «Каролины» Бином

«Коламбус Блю Джекетс» достиг соглашения о подписании контракта с 23-летним канадским защитником Джейком Бином, который был выменян у «Каролины Харрикейнз» на право выбора во втором раунде НХЛ – 2021. Об этом сообщает североамериканский журналист Том Джулитти в «Твиттере».

Как отмечает источник, Джейк Бин подпишет 3-летний контракт с «Коламбусом» на общую сумму в $ 7 млн ($ 2,3 млн за сезон). По окончании нынешнего сезона у него истёк контракт с «Каролиной», согласно которому он зарабатывал $1,4 млн за сезон.

В минувшем сезоне Джейк Бин принял участие в 42 встречах регулярного чемпионата в составе «Каролины», в которых ему удалось набрать 12 (1+11) очков при показателе полезности «-2» и 10 минутах штрафного времени. В розыгрыше Кубка Стэнли сезона-2020/2021 он провёл 11 матчей, забросив одну шайбу и продемонстрировав коэффициент полезности «-3».