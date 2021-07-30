Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Тампа» продлила контракт с защитником Футом на два года

«Тампа» продлила контракт с защитником Футом на два года
Комментарии

«Тампа-Бэй Лайтнинг» объявила о подписании нового контракта с защитником Кэлом Футом.

Как сообщает официальный сайт клуба, с игроком заключено одностороннее соглашение сроком на два года. Кэпхит составит $ 850 тыс. в год.

Прошедший сезон стал первым для Фута в НХЛ. 22-летний защитник принял участие в 35 матчах регулярного чемпионата, в которых сумел набрать 3 (1+2) результативных балла при показателе полезности «+9». В победном для «молний» розыгрыше Кубка Стэнли Фут на льду не появлялся.

Игрок был выбран на драфте НХЛ в 2017 году «Тампой» в первом раунде под общим 14-м номером.

Напомним, «Лайтнинг» являются действующими обладателями Кубка Стэнли, в финальной серии — 2021 обыграв «Монреаль» (4-1) и защитив титул, выигранный также и в 2020 году.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021