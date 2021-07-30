«Тампа» продлила контракт с защитником Футом на два года

«Тампа-Бэй Лайтнинг» объявила о подписании нового контракта с защитником Кэлом Футом.
Как сообщает официальный сайт клуба, с игроком заключено одностороннее соглашение сроком на два года. Кэпхит составит $ 850 тыс. в год.
Прошедший сезон стал первым для Фута в НХЛ. 22-летний защитник принял участие в 35 матчах регулярного чемпионата, в которых сумел набрать 3 (1+2) результативных балла при показателе полезности «+9». В победном для «молний» розыгрыше Кубка Стэнли Фут на льду не появлялся.
Игрок был выбран на драфте НХЛ в 2017 году «Тампой» в первом раунде под общим 14-м номером.
Напомним, «Лайтнинг» являются действующими обладателями Кубка Стэнли, в финальной серии — 2021 обыграв «Монреаль» (4-1) и защитив титул, выигранный также и в 2020 году.
- 30 июля 2021
-
08:48
-
08:35
-
08:22
-
01:17
- 29 июля 2021
-
23:59
-
23:53
-
23:46
-
23:36
-
23:14
-
22:58
-
22:50
-
22:36
-
22:26
-
22:12
-
22:01
-
21:40
-
21:32
-
21:13
-
20:57
-
20:39
-
20:34
-
20:24
-
19:52
-
19:45
-
19:31
-
19:09
-
18:52
-
18:29
-
18:13
-
17:51
-
17:31
-
17:16
-
16:58
-
16:53
-
16:40