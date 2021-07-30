Источник: «Нью-Джерси» сделает предложение Тарасенко

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко может перейти в «Нью-Джерси Дэвилз».
«Нью-Джерси» делал серьёзное предложение Сааду, и я думаю, что в той или иной форме оно поступит и Тарасенко. Также клуб заинтересован в Татаре. Фитцджеральд ищет варианты», — сообщил в «Твиттере» журналист Дэвид Паньотта.
Напомним, у Тарасенко осталось два года по действующему контракту с «Блюз» с зарплатой $ 7,5 млн. Ранее сообщалось о желании российского нападающего сменить клуб. В нём был заинтересован целый ряд команд, в том числе и «Сиэтл», который мог взять незащищённого хоккеиста на драфте расширения.
Тарасенко принял участие в 24 матчах в регулярном чемпионате НХЛ-2020/2021, набрав 14 (4+10) очков. В плей-офф российский нападающий провёл четыре встречи и забросил две шайбы.
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