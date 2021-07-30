Владелец «Вашингтона»: сложнее всего было вести переговоры с мамой Овечкина

Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис пошутил, рассказывая о ходе переговоров с Александром Овечкиным по новому контракту. Россиянин заключил соглашение на пять лет и $ 47,5 млн, переговоры он вёл лично, без агента, при этом обсуждал детали соглашения с семьёй.
«Сложнее всего было вести переговоры с мамой Овечкина», — цитирует Леонсиса в «Твиттере» журналист Иэн Оланд.
«Но она даже не подходила к телефону!» — пошутил в ответ россиянин во время пресс-конференции после заключения контракта.
Напомним, кэпхит Овечкина по контракту — $ 9,5 млн в год. 35-летний форвард провёл всю карьеру в НХЛ в составе «Вашингтона» (с 2005 года). Он стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2017/2018.
В прошедшем чемпионате Овечкин сыграл в 45 встречах регулярки и набрал 42 (24+18) балла за результативность. В плей-офф у капитана «Кэпиталз» 4 (2+2) очка в пяти матчах.
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