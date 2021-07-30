«Каролина» подписала контракт с Бренданом Смитом на $ 800 тыс.
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«Каролина» объявила о подписании контракта с защитником Бренданом Смитом.
Как сообщает официальный сайт клуба, с 32-летним игроком подписано одностороннее соглашение, рассчитанное на один год. Зарплата составит $ 800 тыс.
«Брендан — ветеран защиты, который добавит физической силы и выносливости нашему составу, — заявил генеральный менеджер «Харрикейнз» Дон Уодделл.
Последние 4,5 сезона Смит выступал в составе «Нью-Йорк Рейнджерс», его кэпхит по контракту составлял $ 4,35 млн.
В прошедшем сезоне он принял участие в 48 встречах регулярного чемпионата, в которых набрал 10 (5+5) очков при полезности «+3» и 73 минутах штрафа. Всего у Смита в лиге 526 матчей за «Детройт» и «Рейнджерс», в которых он набрал 110 (29+81) результативных баллов.
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