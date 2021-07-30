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«Авангард» необычным роликом представил форму на предсезонные матчи

«Авангард» необычным роликом представил форму на предсезонные матчи
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«Авангард» представил форму на предсезонку-2021.

На официальном YouTube-канале клуба появилось видео, на котором нападающий Сергей Толчинский примеряет различные образы, останавливаясь на итоговом игровом комплекте. Форма выполнена в чёрно-оранжевом стиле, с изображением логотипа спонсора «Авангарда».

Видео доступно на YouTube-канале «Авангарда».

Отметим, что первый товарищеский матч клуба состоится сегодня, 30 июля, — «Авангард» сыграет с «Витязем». Начало — в 13:00 мск.

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между «Авангардом» и ЦСКА.

Омский клуб является действующим обладателем трофея. В решающей серии финала Кубка Гагарина — 2020/2021 «Авангард» оказался сильнее ЦСКА со счётом 4-2.

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