Олкинуора представил новый шлем к предстоящему сезону КХЛ

Голкипер магнитогорского «Металлурга» Юхо Олкинуора представил новый шлем к предстоящему сезону Континентальной хоккейной лиги.



Шлем выполнен преимущественно в бело-жёлтых цветах, с изображением символа клуба — лисы с обеих сторон. Также на него нанесено название клуба, а на нижней части располагается игровой номер Олкинуоры — 45-й.

Финский голкипер выступает за «Металлург» с 2020 года. В прошедшем сезоне он принял участие в 30 матчах регулярного чемпионата, выиграв 17 из них, имея процент отражённых бросков 93,5% и пропуская в среднем 1,90 шайбы за игру. В плей-офф Олкинуора сыграл в семи встречах, выиграв в трёх, отразив 92,6% бросков при коэффициенте надёжности 2,15.



Первый матч в новом сезоне КХЛ «Металлург» сыграет 3 сентября в гостях с «Автомобилистом».