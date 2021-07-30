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Меррилл подписал контракт на один год с «Миннесотой»

Меррилл подписал контракт на один год с «Миннесотой»
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Защитник Джон Меррилл заключил соглашение с «Миннесота Уайлд».

Как сообщает в «твиттере» журналист Майк Руссо, контракт с 29-летним хоккеистом подписан сроком на один год. Зарплата составит $ 850 тыс.

В прошлом сезоне Меррилл выступал за «Монреаль». Он принял участие в 13 матчах в регулярном чемпионате, не отметившись результативными действиями при показателе полезности «-11».

Всего в НХЛ защитник сыграл 405 матчей за «Нью-Джерси», «Вегас», «Детройт» и «Монреаль», сумев набрать 66 (12+54) очков при общей полезности «-18».

Меррилл был выбран на драфте НХЛ 2010 года «Нью-Джерси» во втором раунде под общим 38-м номером.

В прошедшем сезоне «Миннесота» заняла третье место в Западном дивизионе, в первом раунде Кубка Стэнли уступив «Вегасу» (3-4).

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