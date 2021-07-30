Генменеджер «Вегаса» прокомментировал обмен Ривза в «Рейнджерс»

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Келли МакКриммон прокомментировал обмен форварда Райана Ривза в «Рейнджерс».



«Я обсуждал с Райаном его будущее в «Вегасе», его карьеру после нового сезона, который станет последним по его действующему контракту. Мы давно знакомы с Райаном, ещё с тех пор, когда он играл за команду «Брэндон» в молодёжной Западной хоккейной лиге.



«Голден Найтс» будет не хватать его жёсткости, характера, уникальной техники. Но мы желаем ему и его семье успехов. Я горжусь, видя, каким человеком он стал», — цитирует МакКриммона официальный сайт НХЛ.



Напомним, взамен Ривза «Голден Найтс» получили пик третьего раунда драфта 2022 года. Игрок выступал за «Вегас» с момента создания франшизы — сезона-2017/2018. Всего он провёл за клуб 257 матчей, в которых сумел набрать 51 (20+31) балл.