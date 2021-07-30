Костенко: было нереально представить, что меня на драфте выберет именно «Монреаль»

Защитник «Спартака» Дмитрий Костенко прокомментировал драфт НХЛ, на котором его под 87-м номером выбрал «Монреаль».



«Как-то специально за драфтом я не следил — хотел, чтобы это случилось именно неожиданно.



Через агента я уже получил поздравительное письмо от «Монреаля» — о том, что меня рады приветствовать в клубе. Сейчас надо найти время для более подробного общения — насколько знаю, клуб хочет сделать что-то вроде видеоконференции, чтобы пообщаться сразу со всеми задрафтованными новичками.



Я уже изучал состав «Монреаля», но в самой НХЛ мне больше всего нравится защитник «Колорадо» Кейл Макар. Это мой самый любимый игрок — считаю его лучшим защитником на данный момент. В «Канадиенс», конечно, тоже хорошие игроки — больше всего из защитников мне нравятся Александр Романов и Ши Уэбер. Знаю, что у последнего сейчас травма после тяжёлого сезона с финалом Кубка Стэнли и он может пропустить сезон. Пожелаю ему здоровья, так как игрок он очень достойный.



Я бы в любом случае был удивлён. В моём случае было невозможно предугадать, какой именно клуб меня выберет. Да, я в курсе преддрафтовых рейтингов, хотя особо за ними не следил. Можно было предположить только раунд, а кто именно возьмёт — уже только угадывать. У меня и предпочтений никаких не было, в какой команде я хотел бы оказаться.



В любом случае очень рад. Меня выбрал клуб с очень большой историей, самый титулованный в НХЛ, только что играли в финале Кубка Стэнли — считаю, что это большая честь для меня. Конечно, я следил за ходом плей-офф в НХЛ — но тогда представить, что буду выбран именно «Монреалем», было нереально», — приводит слова Костенко AllHockey.Ru.

Новость по теме «Монреаль» выбрал на драфте защитника «Спартака» Костенко