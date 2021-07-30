Хэмилтон — о «Нью-Джерси»: я действительно счастлив. Это было важное решение в моей жизни

Защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Даги Хэмилтон поделился эмоциями от подписания контракта с клубом.



«Конечно, я много времени думал обо всём этом и пытался всё осознать. Очевидно, что это было важное решение в моей жизни. И сейчас я испытываю облегчение, когда могу сосредоточиться на «Нью-Джерси» и имею какое-то направление, по которому иду. Я действительно счастлив.



Для себя я пытался найти то, что сделает меня счастливым. Место, где я был бы в позитивном настроении в самых разных ситуациях. Я думаю, что это было самым главным для меня.



Думаю, что сейчас я очень счастлив. И я уверен, что моё настроение не изменится, когда доберусь до Нью-Джерси и познакомлюсь с ребятами и персоналом», — приводит слова Хэмилтона официальный сайт НХЛ.



Напомним, стороны подписали семилетнее соглашение. Общая сумма сделки составит $ 60 млн. Кэпхит — $ 9 млн.

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