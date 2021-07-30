Хэмилтон — о «Нью-Джерси»: я действительно счастлив. Это было важное решение в моей жизни

Защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Даги Хэмилтон поделился эмоциями от подписания контракта с клубом.
«Конечно, я много времени думал обо всём этом и пытался всё осознать. Очевидно, что это было важное решение в моей жизни. И сейчас я испытываю облегчение, когда могу сосредоточиться на «Нью-Джерси» и имею какое-то направление, по которому иду. Я действительно счастлив.
Для себя я пытался найти то, что сделает меня счастливым. Место, где я был бы в позитивном настроении в самых разных ситуациях. Я думаю, что это было самым главным для меня.
Думаю, что сейчас я очень счастлив. И я уверен, что моё настроение не изменится, когда доберусь до Нью-Джерси и познакомлюсь с ребятами и персоналом», — приводит слова Хэмилтона официальный сайт НХЛ.
Напомним, стороны подписали семилетнее соглашение. Общая сумма сделки составит $ 60 млн. Кэпхит — $ 9 млн.
- 30 июля 2021
-
13:54
-
13:28
-
13:07
-
12:51
-
12:28
-
12:23
-
11:47
-
11:28
-
11:09
-
10:34
-
10:07
-
09:53
-
09:31
-
09:11
-
08:48
-
08:35
-
08:22
-
01:17
- 29 июля 2021
-
23:59
-
23:53
-
23:46
-
23:36
-
23:14
-
22:58
-
22:50
-
22:36
-
22:26
-
22:12
-
22:01
-
21:40
-
21:32
-
21:13
-
20:57
-
20:39
-
20:34