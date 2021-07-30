«Северсталь» поблагодарила полицию за поимку вандалов, нанёсших урон талисману у стадиона

Директор «Северстали» при личной встрече поблагодарил оперуполномоченных полиции за поимку вандалов, нанёсших урон талисману команды, расположенному рядом с Ледовым дворцом в Череповце.



Как сообщает официальный «твиттер-аккаунт» клуба, 22 июля двое молодых людей 22 и 23 лет отрезали руку у фигуры талисмана команды — рысёнка Севы, расположенной рядом со стадионом, и унесли её с собой. Фигура была установлена 9 июля.

Фото: gorodche.ru.

Отмечается, что виновника арестовали на 10 суток, предварительная сумма ущерба – более 40 тысяч рублей.



Напомним, в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» первую игру проведёт 2 сентября на домашней арене с петербургским СКА. Откроется чемпионат 1 сентября матчем за Кубок Открытия между «Авангардом» и ЦСКА.