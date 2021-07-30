Хартли — о победе «Авангарда» над «Витязем»: очень горжусь началом, которое мы положили

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал результаты товарищеского матча с «Витязем» (4:1).



«Очень горжусь тем началом, которое мы положили сегодня. Важно, как ребята себя показали, играли самоотверженно, старались. У нас много новых нападающих, всех надо обучить, это всё требует времени. Но у нас впереди ещё 11 матчей предсезонки, на сегодня я очень доволен.



Три гола в большинстве, уже можно хвалить Антона Курьянова (новый тренер «Авангарда» по большинству. — Прим. «Чемпионата»)? Мы никогда не говорим, что делает один тренер в отдельности, мы все вместе занимаемся всеми аспектами. Но, конечно, стоит похвалить Антона Курьянова, я его знаю с тех пор, как приехал в Омск. У нас отличные игроки в большинстве, Курьянов был в своё время таким же хорошим игроком. Вполне логично было пригласить его в наш штаб.



Грицюк уже третью предсезонку проводит с командой, мы будем давать ему шансы, как и ранее. Мы знаем, что он может привнести в команду, но в конечном счёте всё зависит от самого игрока», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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