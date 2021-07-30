Овечкин — о втором Кубке Стэнли: посмотрите на «Тампу». «Вашингтон» тоже хочет повторения
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сообщил, что хочет выиграть ещё один Кубок Стэнли. Он выиграл первый трофей с командой в 2018 году.
«Конечно, выиграть второй Кубок для клуба, для города — это важнейшая мотивация. Когда делаешь это один раз, хочется ещё и ещё.
Посмотрите на «Тампу». Мы тоже хотим повторения», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, кэпхит Овечкина по контракту — $ 9,5 млн в год. 35-летний форвард провёл всю карьеру в НХЛ в составе «Вашингтона» (с 2005 года). Он стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2017/2018.
В прошедшем чемпионате Овечкин сыграл в 45 встречах регулярки и набрал 42 (24+18) очка за результативность. В плей-офф у капитана «Кэпиталз» 4 (2+2) очка в пяти матчах.
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