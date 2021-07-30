Грицюк: хотелось бы уже закрепиться в составе «Авангарда». Пример Чинахова вдохновляет

Нападающий «Авангарда» Арсений Грицюк прокомментировал результат товарищеского матча с «Витязем» (4:1).



«Хорошая игра получилась, интенсивная, рады что выиграли. Много работаем сейчас над деталями, тренируемся. Мой гол? Паре хорошо сыграл, вытянул на себя игрока, Телегин стянул на себя другого соперника на пятачке, я нырнул в коридор и с ходу бросил. Хорошо получилось.



Вдохновляет ли меня пример Чинахова? Конечно, Егор в прошлом году себя здорово показал. Желаем ему удачи сейчас. Хартли много уделяет внимания работе со мной, много подсказывает, делает акцент на мелочи. К ним прислушиваешься, а потом, когда выполняешь эти вещи на льду, понимаешь, что он прав. Конечно, хотелось бы уже закрепиться в составе «Авангарда» в этом году», — передаёт слова Грицюка корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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