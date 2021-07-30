«Автомобилист» расторг контракт с защитником Максимом Березиным

Защитник Максим Березин покинул «Автомобилист», сообщается на официальном сайте команды.

Клуб расторг контракт с 30-летним игроком.



Хоккеист выступал за екатеринбургский клуб последние два сезона. В предыдущем чемпионате Березин провёл 29 матчей в регулярном сезоне и набрал четыре очка за результативные передачи. В плей-офф на счету защитника одна встреча.



Всего за «Автомобилист» Березин забросил две шайбы — в плей-офф в сезоне -2019/2020.



Ранее Березин выступал за нижнекамский «Нефтехимик», пензенский «Дизель», омский «Авангард».



По итогам регулярного чемпионата «Автомобилист» набрал 68 очков в 60 матчах и занял седьмое место в таблице Восточной конференции и вышел в плей-офф, где в первом раунде уступил будущему победителю турнира – омскому «Авангарду» – в пяти матчах.