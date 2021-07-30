Агент Георгиева опроверг информацию, что его клиент потребовал обмен из «Рейнджерс»

Майк Льют, агент голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Александра Георгиева, опроверг информацию, что его клиент потребовал обмен из стана «рейнджеров».

«Это неправда. Здесь нет ничего реального», — приводит слова агента известный североамериканский обозреватель Lohud Винс Меркольяно на своей странице в «Твиттере».

В прошедшем сезоне НХЛ Георгиев сыграл в 19 матчах регулярного чемпионата, выиграв восемь из них, пропуская в среднем 2,71 шайбы и имея процент отражённых бросков 90,5%.

Напомним, Георгиев подписал контракт новичка с командой НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» в июле 2017 года. Ещё двухлетний контракт на общую сумму $ 4,85 млн будет действовать до конца следующего сезона. За будущий год голкипер получит $ 2,425.