«Тампа» продлила контракт с форвардом Барре-Буле на три года. Сумма сделки — $ 2,275 млн
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Нападающий Алекс Барре-Буле подписал новый контракт с командой НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг», информирует официальный сайт клуба.
Срок соглашения с 24-летним игроком рассчитан на три года. Зарплата — $ 758,333 тыс. в год. Общая сумма сделки составит $ 2,275 млн.
В сезоне-2021/2022 соглашение будет носить двусторонний характер, в сезонах-2022/2023 и 2023/2024 — односторонний.
В минувшем сезоне Барре-Буле провёл 15 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги и набрал 3 (3+0) очка. В его активе также 10 матчей и 12 (8+4) очков в АХЛ.
Напомним, в пятом матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 1:0 и победила в турнире. Счёт в финальной серии — 4-1.
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