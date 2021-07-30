Овечкин — о новом контракте: я всё ещё не утратил страсти, всё ещё хочу становиться лучше

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал подписание нового контракта со «столичными».

«Я всё ещё не утратил страсти, всё ещё хочу становиться лучше. Поэтому был рад подписать новый контракт с клубом, в котором отыграл всю карьеру в Северной Америке. У меня в жизни было всего два клуба — «Динамо» в Москве и «Кэпиталз» в Вашингтоне. Для меня это важно.

Поздравления от партнёров? Том (Уилсон), Ларс (Эллер), Ши (Ти-Джей Оши), Бэки (Никлас Бекстрём), другие… Кажется, они и в самом деле были рады, что я остаюсь!» — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, кэпхит Овечкина по контракту — $ 9,5 млн в год. 35-летний форвард провёл всю карьеру в НХЛ в составе «Вашингтона» (с 2005 года). Он стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2017/2018.



В прошедшем чемпионате Овечкин сыграл в 45 встречах регулярки и набрал 42 (24+18) очка за результативность. В плей-офф у капитана «Кэпиталз» 4 (2+2) очка в пяти матчах.