Владелец «Вашингтона» прокомментировал заключение нового контракта с Овечкиным

Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис прокомментировал заключение нового контракта с капитаном клуба Александром Овечкиным.
«В тот момент, когда мы выбирали его на драфте-2004, я обнял его по пути на сцену. До сих пор помню, как громко и сильно билось его сердце. За эти годы мы все убедились, что оно у него в самом деле большое.
Скауты показали мне нарезку его хайлайтов на маленьком экране ноутбука, и я сказал, да, он выглядит хорошо. Знал ли я тогда, что он изменит всю историю «Вашингтона»? Нет, конечно. Хотя втайне надеялся.
Нашим лидером тогда был Оли (вратарь Олаф Кольциг. — Прим. «Чемпионата»). И я помню, после первой тренировки Овечкина спросил его о впечатлениях. Оли ответил: «Это лучший нападающий, против которого я играл в жизни». Я говорю: «Ну, камон! Это всего одна тренировка!» А Оли: «Я отвечаю. Его бросок — это что-то фантастическое».
А его первый матч? Забивал, размазывал соперников по бортам… Это было очень впечатляюще. Я ему тогда говорил: «Ови, мы ведь не случайно выбирали первыми на драфте. Мы ещё не очень сильны, но вместе мы можем пройти этот путь до вершины». И он поверил. Когда в 2008-м он заключил контракт на 13 лет, он показал всем, что именно с «Вашингтоном» хочет выиграть Кубок», — приводит слова Леонсиса официальный сайт НХЛ на русском языке.
- 30 июля 2021
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