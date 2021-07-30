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Элтон Джон поблагодарил защитника «Нэшвилла» Прокопа за решение сделать каминг-аут

Элтон Джон поблагодарил защитника «Нэшвилла» Прокопа за решение сделать каминг-аут
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Певец и музыкант Элтон Джон поддержал защитника системы «Нэшвилл Предаторз» Люка Прокопа, признавшегося в нетрадиционной сексуальной ориентации. Он позвонил игроку на следующий день после каминг-аута. Номер был незнакомый, но хоккеист был заранее предупрежден о звонке своим агентом.

«Я подумал: «Стоп, это что на самом деле?». Мы с ним хорошо поговорили. Он поздравил меня, спросил, как прошёл день, как меня поддержали, а затем поблагодарил меня за смелость и открытость. Это был действительно классный разговор.

Во время разговора мама услышала имя «Элтон» и так странно посмотрела на меня. Когда я повесил трубку, я сказал ей: «Ты никогда не угадаешь, кто мне звонил! Это был Элтон Джон». Она была в изумлении. Думаю, она была больше рада за меня, чем я сам.

Было действительно круто, что человек из-за пределов хоккейного мира, такой знаменитый, имеющий огромное влияние на сообщество ЛГБТК+, нашел время, чтобы связаться со мной и поблагодарить меня за то, что я был храбрым и сделал это.

Я не думаю, что когда-нибудь по-настоящему пойму, насколько это круто и важно», — приводит слова Прокопа официальный сайт НХЛ.

Он также признался, что всегда был большим поклонником творчества Элтона Джона. Хоккеист несколько раз посмотрел посвящённый его биографии фильм «Рокетмен», вышедший в 2019 году.

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