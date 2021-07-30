Элтон Джон поблагодарил защитника «Нэшвилла» Прокопа за решение сделать каминг-аут

Певец и музыкант Элтон Джон поддержал защитника системы «Нэшвилл Предаторз» Люка Прокопа, признавшегося в нетрадиционной сексуальной ориентации. Он позвонил игроку на следующий день после каминг-аута. Номер был незнакомый, но хоккеист был заранее предупрежден о звонке своим агентом.
«Я подумал: «Стоп, это что на самом деле?». Мы с ним хорошо поговорили. Он поздравил меня, спросил, как прошёл день, как меня поддержали, а затем поблагодарил меня за смелость и открытость. Это был действительно классный разговор.
Во время разговора мама услышала имя «Элтон» и так странно посмотрела на меня. Когда я повесил трубку, я сказал ей: «Ты никогда не угадаешь, кто мне звонил! Это был Элтон Джон». Она была в изумлении. Думаю, она была больше рада за меня, чем я сам.
Было действительно круто, что человек из-за пределов хоккейного мира, такой знаменитый, имеющий огромное влияние на сообщество ЛГБТК+, нашел время, чтобы связаться со мной и поблагодарить меня за то, что я был храбрым и сделал это.
Я не думаю, что когда-нибудь по-настоящему пойму, насколько это круто и важно», — приводит слова Прокопа официальный сайт НХЛ.
Он также признался, что всегда был большим поклонником творчества Элтона Джона. Хоккеист несколько раз посмотрел посвящённый его биографии фильм «Рокетмен», вышедший в 2019 году.
- 30 июля 2021
-
20:04
-
19:55
-
19:35
-
19:20
-
18:57
-
18:38
-
18:25
-
18:06
-
17:49
-
17:30
-
17:22
-
17:11
-
17:00
-
16:35
-
16:14
-
16:09
-
16:04
-
15:49
-
15:33
-
15:16
-
14:49
-
14:45
-
14:15
-
13:54
-
13:28
-
13:07
-
12:51
-
12:28
-
12:23
-
11:47
-
11:28
-
11:09
-
10:34
-
10:07
-
09:53